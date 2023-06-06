ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по инфраструктуре Новоалексеевки под Херсоном

Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на экстренные службы, что Вооруженные силы Украины ударили ракетами Storm Shadow по гражданской инфраструктуре поселка городского типа Новоалексеевка в Херсонской области.

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«Подразделениями ПВО группировки «Днепр» три ракеты были сбиты, в результате удара получили разрушения здания ПТУ», — рассказал представитель экстренных служб журналистам.

Информация о жертвах и пострадавших в результате удара пока уточняется.

Ранее обозреватель Стивен Брайен в своей статье для издания Asia Times написал, что удар ВКС России по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожил истребители и ракеты Storm Shadow.

29 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за месяц потеряли 16 самолетов, 29 ракет Storm Shadow и 196 снарядов РСЗО HIMARS.