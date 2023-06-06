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ТАСС: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по поселку в Херсонской области

Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на экстренные службы, что Вооруженные силы Украины ударили ракетами Storm Shadow по гражданской инфраструктуре поселка городского типа Новоалексеевка в Херсонской области.

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по инфраструктуре Новоалексеевки под Херсоном
© Thierry Wurtz/MBDA

«Подразделениями ПВО группировки «Днепр» три ракеты были сбиты, в результате удара получили разрушения здания ПТУ», — рассказал представитель экстренных служб журналистам.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Информация о жертвах и пострадавших в результате удара пока уточняется.

Ранее обозреватель Стивен Брайен в своей статье для издания Asia Times написал, что удар ВКС России по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожил истребители и ракеты Storm Shadow.

29 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за месяц потеряли 16 самолетов, 29 ракет Storm Shadow и 196 снарядов РСЗО HIMARS.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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