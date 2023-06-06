Восемь самолетов ВВС КНР и РФ зашли в воздушное пространство Южной Кореи

Сеул поднял в воздух истребители-перехватчики в ответ на вхождение в зону южнокорейской противовоздушной обороны (ПВО) восьми боевых самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) России и Китайской Народной Республики (КНР), заявили в Генштабе Вооруженных сил Республики Корея. Сообщение передает Yonhap.

По данным агентства, российские и китайские самолеты заметили сразу после совместного заявления министров обороны США, Японии и Южной Кореи о своей «приверженности укреплению трехстороннего сотрудничества в области безопасности» на полях форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

В Генштабе ведомства подчеркнули, что тем не менее российские и китайские самолеты не нарушили воздушное пространство Южной Кореи. Позже воздушные суда ВВС обеих стран полностью покинули зону действия ПВО Республики Корея.