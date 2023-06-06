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Восемь самолетов ВВС КНР и России зашли в воздушное пространство Южной Кореи

Сеул поднял в воздух истребители-перехватчики в ответ на вхождение в зону южнокорейской противовоздушной обороны (ПВО) восьми боевых самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) России и Китайской Народной Республики (КНР), заявили в Генштабе Вооруженных сил Республики Корея. Сообщение передает Yonhap.

Восемь самолетов ВВС КНР и РФ зашли в воздушное пространство Южной Кореи
© globallookpress.com

По данным агентства, российские и китайские самолеты заметили сразу после совместного заявления министров обороны США, Японии и Южной Кореи о своей «приверженности укреплению трехстороннего сотрудничества в области безопасности» на полях форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

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В Генштабе ведомства подчеркнули, что тем не менее российские и китайские самолеты не нарушили воздушное пространство Южной Кореи. Позже воздушные суда ВВС обеих стран полностью покинули зону действия ПВО Республики Корея.

Ранее в министерстве обороны КНР заявили, что Китайские ВВС провели совместное воздушное патрулирование с российскими коллегами над Японским и Восточно-Китайским морями.

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