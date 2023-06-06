ВС РФ уничтожили 18 украинских военнослужащих на каховском направлении

Соединения группировки войск "Днепр" нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений украинских войск на каховском направлении, 18 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены, еще 12 получили ранения. Об этом сообщил журналистам во вторник представитель экстренных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожены две реактивные системы залпового огня "Град" с экипажем в количестве шести человек и боекомплектом, место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Михайловка. 18 военнослужащих ВСУ погибли, 12 получили ранения различной степени тяжести, три единицы автомобильной техники выведены из строя", - отметил он.

Кроме того, на каховском и херсонском направлениях уничтожены четыре 120-мм миномета с расчетами. По данным представителя экстренных служб, 14 военнослужащих ВСУ погибли, еще 12 получили ранения. В островной зоне соединения группировки войск "Днепр" нанесли удар по позициям одного из подразделений противника, 11 военнослужащих погибли, восемь получили ранения. Кроме того, был уничтожен беспилотник "Фурия".