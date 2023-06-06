Экс-советник ЦРУ Рикардс усомнился в успехе контрнаступления ВСУ

Попытки украинских военных наступать могут «захлебнуться» по мере того, как российские силы будут сводить его на нет, при этом Запад сейчас не может позволить себе ещё большее снабжение украинской армии, считает бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

Такое мнение он выразил в статье для The Daily Reckoning.

«Наступление, вероятно, захлебнётся по мере того, как российские силы будут постепенно сводить его на нет. Россия имеет в регионе несколько оборонительных рубежей, укреплённых минными полями, противотанковыми рвами, бетонными заграждениями, известными как «зубы дракона» и т. д», — сказал автор.

По его оценкам, если Украина прорвёт одну линию обороны, ей сразу придётся противостоять другой, а потом ещё нескольким.

Рикардс подчеркнул, что наступление предполагаемого масштаба требует массивной материально-технической поддержки, «и далеко не ясно, есть ли у Украины ресурсы».

Он также напомнил, что ВС России наносят удары по складам боеприпасов ВСУ и транспортным путям.

«Тем временем Зеленский хочет больше ракетных комплексов Patriot. Это потому, что русские уже уничтожили треть отправленных нами систем. Как я уже говорил, Россия выигрывает войну», — сказал он.

Ранее в Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.

Как затем заявило Минобороны России, российские войска предотвратили попытки ВСУ атаковать сразу на нескольких направлениях. Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков, из них восемь Leopard производства ФРГ, три колёсных танка АМХ-10 производства Франции.