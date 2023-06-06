В России создали бюджетный аналог беспилотника «Ланцет»

«У нас интересная технология: масштабная, быстрая, дешевая. В производстве дрон может быть даже в два раза дешевле любого аппарата Mavic. Если не расширять производство, то даже сейчас мы готовы производить по 50-100 таких аппаратов ежедневно», — сказал Михаил.