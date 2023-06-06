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В России создали бюджетный аналог беспилотника «Ланцет»

В России создан бюджетный аналог беспилотника «Ланцет», имеющий дальность полета до 25 километров. Об этом ТАСС сообщил представитель добровольческого проекта «Архангел» Михаил.

В России создали бюджетный аналог беспилотника «Ланцет»
© РИА Новости

По его словам, испытания барражирующего боеприпаса самолетного типа состоятся в августе. Преимуществами дрона представитель добровольческой организации назвал его низкую стоимость и простоту использования.

«У нас интересная технология: масштабная, быстрая, дешевая. В производстве дрон может быть даже в два раза дешевле любого аппарата Mavic. Если не расширять производство, то даже сейчас мы готовы производить по 50-100 таких аппаратов ежедневно», — сказал Михаил.

Представитель организации добавил, что беспилотники будут поставляться вместе с мобильной машиной управления, которая позволит ускорить развертывание дрона и сделает работу оператора более безопасной.

«Если наши войска получат дрон самолетного типа, который летает 15-25 километров со взрывчаткой, мы сможем уничтожать технику и ценные кадры противника», — сказал собеседник.

В мае президент «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что концерн работает над созданием нового барражирующего боеприпаса.

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