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Ходаковский сообщил об отступлении ВСУ с захваченных позиций

Замнчальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил, что 5 июня ВСУ не удалось прорвать оборону ВС России на Угледарском направлении. После временного успеха враг стал отходить с захваченных позиций.

Ходаковский сообщил об отступлении ВСУ с захваченных позиций
© РИА Новости

"Вчера на конец дня Новодонецкое было почти полностью в его руках, за исключением нескольких улиц - на текущий момент контроль за населённым пунктом нами восстановлен. Потери с нашей стороны оказались значительно меньшими, чем могли быть при таком агрессивном натиске", - пояснил Александр Ходаковский.

Напомним, что вчера ВСУ бросили на этот участок фронта около 30 единиц бронетехники, включая танки Leopard. Весь день там шли ожесточенные бои.

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