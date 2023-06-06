Ходаковский сообщил об отступлении ВСУ с захваченных позиций

"Вчера на конец дня Новодонецкое было почти полностью в его руках, за исключением нескольких улиц - на текущий момент контроль за населённым пунктом нами восстановлен. Потери с нашей стороны оказались значительно меньшими, чем могли быть при таком агрессивном натиске", - пояснил Александр Ходаковский.