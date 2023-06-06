Ходаковский сообщил об отступлении ВСУ с захваченных позиций
Замнчальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил, что 5 июня ВСУ не удалось прорвать оборону ВС России на Угледарском направлении. После временного успеха враг стал отходить с захваченных позиций.
"Вчера на конец дня Новодонецкое было почти полностью в его руках, за исключением нескольких улиц - на текущий момент контроль за населённым пунктом нами восстановлен. Потери с нашей стороны оказались значительно меньшими, чем могли быть при таком агрессивном натиске", - пояснил Александр Ходаковский.
Напомним, что вчера ВСУ бросили на этот участок фронта около 30 единиц бронетехники, включая танки Leopard. Весь день там шли ожесточенные бои.