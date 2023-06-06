Рогов заявил о тревожной, но контролируемой ситуации на Запорожском направлении

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ситуация на Запорожском направлении является тревожной, но все же находится под контролем. Об этом Рогов сказал в эфире "Радио Крым".

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"На Запорожском направлении ситуация тревожная, но контролируемая", - сказал он.

При этом он отметил, что после попыток прорыва в последние дни украинские войска перегруппировываются.

Рогов уточнил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли необходимую подготовку, поэтому действуют грамотно.

"Нынешнее крупномасштабное, как его предъявили, наступление - разминка перед основными событиями на запорожском театре военных действий", - добавил председатель движения "Мы вместе с Россией".

До этого Владимир Рогов заявлял, что в боестолкновениях на Запорожском направлении ВСУ задействовали рекордное количество живой силы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.