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ВСУ оказались под российской артиллерией и дронами на островах возле Херсона

Украинские военные решили бежать с островов вблизи Херсона, которые оказались накрыты российской артиллерией и дронами. Об этом сообщается в Telegram-канале RusVesna («РВ»).

ВСУ оказались под российской артиллерией и дронами на островах возле Херсона
© flickr.com

По данным канала, украинские военные попали под удары российской артиллерии. Помимо этого, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) помогают в наведении целей и корректировке огня.

После подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) позиции ВСУ оказались затоплены на части островов, находящихся на Днепре. В связи с этим, как отмечается, подразделения приняли решение бежать — солдаты «садятся в лодки и пытаются спастись, но по ним наносятся непрерывные удары дронами и ударными БПЛА». Утверждается также, что лодки сносит течение.

Украинское командование присылает новые плоты с берега, «пытаясь спасти своих, но они также под огнем». При этом сказано, что российские войска все еще занимают свои позиции.

В ночь с 5 на 6 июня ВСУ обстреляли ГЭС в Новой Каховке. По словам мэра города Владимира Леонтьева, были повреждены задвижки на объекте, а плотина частично разбита. При этом, как рассказал глава города, дамба не рухнула. Леонтьев назвал это «огромным счастьем».

KP.RU писала, что если произойдет прорыв гидроэлектростанции, то поток воды смоет все прилегающие к ней поселки. В частности, это касается и Херсона, так как примерно через два часа после произошедшего волна дойдет до города. Тогда от наводнения пострадает значительная часть областного центра.

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