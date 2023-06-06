Пушилин заявил об атаке украинских беспилотников на Артемовск

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины обстреливают Артемовск (украинское название — Бахмут) с беспилотных летательных аппаратов. Об этом он сказал в эфире телеканала "Соловьев Live".

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По его словам, перевозить сейчас в Артемовск гражданских служащих пока не представляется возможным. При этом в городе уже присутствуют сотрудники МВД и МЧС России.

В этом же интервью Пушилин заявил, что попытки ВСУ перейти в контрнаступление прослеживаются на разных участках в ДНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.