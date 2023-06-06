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Пушилин заявил о попытках ВСУ перейти в наступление в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются перейти в наступление на разных участках фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

Пушилин заявил о попытках ВСУ перейти в наступление в ДНР
© Lenta.ru

«Попытки обострения, или так называемого контрнаступления прослеживаются на разных участках в ДНР, пытаются прощупывать», — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в течение 5 июня украинская армия продолжила наступление на южнодонецком направлении, основные усилия были сосредоточены на Времевском выступе. В ведомстве отметили, что после перегруппировки ВСУ предприняли новую попытку наступления в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что армия республики переходит к наступательным действиям на некоторых направлениях. По ее словам, эпицентром боев остается артемовское направление.

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