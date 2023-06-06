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ВСУ уничтожили подбитый Leopard из-за нежелания оставлять его России как трофей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы не оставлять его российским военным как трофей. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, около десяти дней назад ВСУ пытались прорвать оборону на севере республики, для этого они использовали танк Leopard.

Украинская армия впервые применила в бою танки Leopard

«Для нас эта техника важна для изучения. Что произошло: пока наши танки выдвинулись, чтобы вытащить подбитый Leopard, подтянулись еще два танка украинских», — рассказал глава ДНР.

Пушилин сообщил, что украинские танки не стали отражать атаку, а начали уничтожать Leopard.

«Для них было главной целью не допустить попадание танка к нашим подразделениям», — добавил он.

Ранее Пушилин заявил о попытках ВСУ перейти в наступление на разных участках фронта в ДНР. По его словам, украинские военные пытаются прощупать линию обороны.

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