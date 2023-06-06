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В ДНР рассказали о попытках прорыва ВСУ

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные после совершенных попыток прорыва в регионе были отброшены, понеся при этом потери. Об этом сообщается в эфире телеканала "Соловьев Live".

В ДНР рассказали о попытках прорыва ВСУ
© РИА Новости

"На сегодняшний момент противник был оттеснен, причем понеся достаточно серьезные потери", - обратил внимание Пушилин.

Он уточнил, что ВСУ понесли со своей стороны серьезные потери. Как добавил врио главы республики, попытки военных сил Украины начать переход в контрнаступление фиксируются на разных участках линии соприкосновения в ДНР.

5 июня стало известно, что Вооруженным силам Украины не удалось прорвать оборону на Южнодонецком направлении. Информацию подтвердили в Министерстве обороны России.

Также МО заявляло, что попытки ВСУ прорвать оборону на Южнодонецком направлении не увенчались успехом.

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