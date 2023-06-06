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Стало известно об использовании ВСУ тактики «Карусель»

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что на сватовско-кременском направлении солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют комбинированную тактику ведения огня с бронетехники, подвоза подкрепления и эвакуации личного состава. Об этом сообщает РИА Новости.

Стало известно об использовании ВСУ тактики «Карусель»
© legion-media.ru

Марочко заявил об использовании ВСУ измененной тактики «Карусель» и отметил, что солдаты применяют бронетехнику не только для ведения огня, но и для перемещения личного состава.

В Минобороны Украины заявили, что ВСУ "на некоторых направлениях" переходят в наступление

По его словам, после выработки боекомплекта в бронетранспортеры грузят раненых. Затем машина заправляется, пополняет боекомплект и отправляется на аналогичный круг.

Ранее Марочко заявил об увеличении западной артиллерии ВСУ. По его словам, в последнее время наблюдается увеличение присутствия зарубежной техники в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

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