Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что на сватовско-кременском направлении солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют комбинированную тактику ведения огня с бронетехники, подвоза подкрепления и эвакуации личного состава. Об этом сообщает РИА Новости.

Марочко заявил об использовании ВСУ измененной тактики «Карусель» и отметил, что солдаты применяют бронетехнику не только для ведения огня, но и для перемещения личного состава.

По его словам, после выработки боекомплекта в бронетранспортеры грузят раненых. Затем машина заправляется, пополняет боекомплект и отправляется на аналогичный круг.