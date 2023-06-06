В Норвегии заявили о пропаже выдвинувшегося в сторону РФ авианосца США

Крупнейший в мире военный авианосец США USS Gerald R. Ford пропал после того, как выдвинулся в сторону России из Осло. Об этом сообщила норвежская газета High North News.

По слова автора статьи Арне Хольма, с тех пор, как корабль покинул столицу и взял курс на Крайний Север, воцарилось молчание, отсутствуют электронные следы.

Обозреватель попытался отследить перемещения авианосца гражданскими средствами и назвал «охоту» на USS Gerald R. Ford миссией «Dynamic Hangover».

«Никто не сообщает, куда направился USS Gerald R. Ford, кроме того, что его курс проложен на север вдоль норвежского побережья, границы с Россией. Авианосец, вероятнее всего, находится на военном задании», — уточнил Хольм.

По его словам, СМИ перестали публиковать ежедневные отчеты, хотя на борту находится 4,5 тысячи солдат и офицеров. Авианосец длиной 337 метров, шириной 78 метров и высотой 76 метров буквально потерялся на водных просторах Крайнего Севера, отключив электронные приборы, позволяющие отследить его перемещения, добавил автор материала.

Он отметил, что даже глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен не знает, куда направился корабль, указывая, что его маршрут известен только американцам.