В Германии оценили возможность наступления ВСУ

Немецкий политолог Герфрид Мюнклер прокомментировал возможность наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с изданием Focus.

Мюнклер оценили возможность наступления ВСУ и заявил о неспособности Киева провести масштабную операцию. По его словам, классическая крупная атака, позволяющее одной армии сокрушить другую, требует превосходства 3:1. Идею о контрнаступлении Киева он назвал европейской выдумкой и попыткой выдать желаемое за действительное.