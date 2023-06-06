Украинские военные за сутки 60 раз обстреляли ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР, всего выпущено 324 боеприпаса. В результате обстрелов два мирных жителя погибли, еще пять ранены, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.