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Стало известно об ударе ВСУ по Каховской ГЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Стало известно об ударе ВСУ по Каховской ГЭС
© РИА Новости

По данным военкоров, уровень воды вниз по течению Днепра начал повышаться. Официального подтверждения информации и ущерба на данный момент нет.

В октябре 2022 года удары ВСУ ракетами HIMARS по Каховской ГЭС не привели к серьезным повреждениям на объекте. Урон от обстрелов с 23 по 24 октября не стал критическим, и электростанция продолжила работу.

Ранее стало известно, что украинские военные изменили характер обстрелов Каховской ГЭС, начав атаковать станцию и подходы к ней из крупнокалиберной снайперской винтовки. Командир подразделения Вооруженных сил (ВС) России, охраняющего ГЭС, допустил, что калибр этой винтовки может быть иностранного производства.

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