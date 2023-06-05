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Первые группы украинских летчиков отправлены в Британию учиться на F-16

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, во время которых они обсудили создание «коалиции истребителей». Глава украинского правительства заявил, что первые группы пилотов ВСУ уже отправлены в Соединенное Королевство для обучения на истребителях. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Первые группы украинских летчиков отправили учиться на F-16
© globallookpress.com

«Сегодня мы начинаем говорить о поддержке Украины в будущем», — заявил он.

По словам премьера, он и Клеверли обсудили поддержку оружием, восстановление Украины и ее интеграцию в НАТО.

Он заявил, что выразил благодарность британской стороне «за непоколебимую поддержку, за лидерство в создании «коалиции истребителей» и за готовность обучать» украинских летчиков.

Шмыгаль добавил, что на поле боя происходит переформатирование украинских вооруженных сил по стандартам Североатлантического альянса.

Ранее представитель премьер-министра Британии Риши Сунака сообщил, что британское правительство намерено оперативно оказать Украине военную поддержку и поставить ей истребители. Великобритания собирается стать частью этой коалиции совместно с европейскими союзниками. Отмечается, что для Британии важно оказать Украине необходимую военную помощь «как можно скорее».

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