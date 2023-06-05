В США подтвердили начало контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление, о чем свидетельствуют данные с военных спутников США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальные лица США.

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Неназванные американские чиновники утверждают, что военные спутники США зафиксировали всплеск активности на позициях ВСУ. Они отметили, что спутники имеют инфракрасные устройства для отслеживания артиллерийского огня и пусков ракет.

По словам источников, одна из трудностей в определении точного начала контрнаступления заключается в том, что боевые действия вполне могут начаться с ложных маневров или диверсий, которые трудно расшифровать.