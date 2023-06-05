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Стало известно о попытках ВСУ прощупать оборону российских сил

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прощупать оборону российских войск на запорожском направлении. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Стало известно о попытках ВСУ прощупать оборону российских сил
© Lenta.ru

«В районе Времевского выступа продолжаются бои. Украинские вооруженные формирования пытаются прощупать оборону ВС РФ (Вооруженных сил России — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он и добавил, что бои проходят также в районе Угледара.

По его словам, украинские военные ведут разведку боем около населенного пункта.

Ранее Минобороны России сообщило о срыве попытки ВСУ провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

Позднее ведомство раскрыло подробности. Отмечалось, что украинская армия задействовала шесть механизированных и два танковых батальона. Подразделения восточной группировки войск с помощью авиации и артиллерии в районах населенных пунктов Нескучное в Донецкой народной республике и Новодаровка в Запорожской области нанесли противнику значительные потери.

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