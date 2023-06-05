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В США предложили создать «военный Шенген»

Бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что необходимо создать «военный Шенген». Об этом пишет газета Washington Post.

В США предложили создать «военный Шенген»
© globallookpress.com

Комментируя высказывания аналитиков, согласно которым для обеспечения надежного сдерживания и обороны Европе нужно инвестировать в военную логистику, он выразил мнение, что Евросоюзу не хватает вагонов, которые могут перевозить бронетехнику, или мостов и туннелей, достаточно широких для современной боевой техники.

Экс-главком считает, что надо проводить дипломатическую работу для создания «военной Шенгенской зоны», которая позволит конвоям Североатлантического альянса «пересекать границы с той же легкостью, что и грузовикам с яблоками».

Глава МО Германии два года назад считал невозможными поставки оружия в зону конфликта

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Евросоюз не сможет нарастить производство оружия и боеприпасов из-за нехватки природных ресурсов. Так он отреагировал на новость о том, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разослала послам стран ЕС план перевода европейской экономики на военные рельсы.

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