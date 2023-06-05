В США предложили создать «военный Шенген»

Бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что необходимо создать «военный Шенген». Об этом пишет газета Washington Post.

Комментируя высказывания аналитиков, согласно которым для обеспечения надежного сдерживания и обороны Европе нужно инвестировать в военную логистику, он выразил мнение, что Евросоюзу не хватает вагонов, которые могут перевозить бронетехнику, или мостов и туннелей, достаточно широких для современной боевой техники.

Экс-главком считает, что надо проводить дипломатическую работу для создания «военной Шенгенской зоны», которая позволит конвоям Североатлантического альянса «пересекать границы с той же легкостью, что и грузовикам с яблоками».