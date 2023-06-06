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В Польше попросили помощи у Британии для защиты от России

Польские власти обратились к Великобритании с просьбой предоставить поддержку в области ПВО для защиты от ракет, беспилотников и шпионских шаров, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. В материале агентства отмечается, что Варшава неоднократно заявляла об атаке своей территории российскими ракетами и другими средствами, которые не подтверждались.

В Польше попросили помощи у Британии для защиты от России
© globallookpress.com

Польское правительство попросило Соединенное Королевство о поддержке и новых технологиях в области ПВО, чтобы помочь отражать российские ракеты, дроны и шпионские шары, — сказано в публикации.

Автор статьи добавил, что Лондон еще не ответил на запрос Варшавы.

Утром 3 июня в Польше неподалеку от крупной воинской части был найден неизвестный воздушный шар с надписями кириллицей. Он лежал на кукурузном поле в четырех километрах от населенного пункта Бяла Писка. В десятке километров от места падения шара находится военный полигон и крупная воинская часть. В настоящее время остается неизвестным, является ли воздушный шар метеорологическим или военным, «хотя предварительные исследования указывают на первую версию», отмечает радиостанция. Также СМИ не исключает, что это может быть «шпионский шар с востока».

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