В МАГАТЭ обеспокоены продолжением развития ядерной программы Северной Кореи

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация фиксирует сохранение активности на ядерных объектах Северной Кореи (КНДР) и обеспокоено в связи с продолжением ядерной программы в стране вопреки резолюциям Совбеза ООН. Об этом он сказал на открытии сессии Совета управляющих агентства, передает ТАСС.

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По словам Гросси, ядерный полигон в Пунгери все еще готов к проведению ядерного испытания, и МАГАТЭ продолжает наблюдать признаки активности на нем.

Глава агентства уточнил, что с марта 2023 года МАГАТЭ фиксирует признаки эксплуатации ядерных установок и значительное увеличение объема строительных работ на полигоне в Йонбене. Он подчеркнул, что данные действия КНДР являются нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и вызывают глубокое сожаление.