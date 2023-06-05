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Глава МАГАТЭ Гросси заявил о беспокойстве из-за развития ядерной программы КНДР

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация фиксирует сохранение активности на ядерных объектах Северной Кореи (КНДР) и обеспокоено в связи с продолжением ядерной программы в стране вопреки резолюциям Совбеза ООН. Об этом он сказал на открытии сессии Совета управляющих агентства, передает ТАСС.

В МАГАТЭ обеспокоены продолжением развития ядерной программы Северной Кореи
© Газета.Ru

По словам Гросси, ядерный полигон в Пунгери все еще готов к проведению ядерного испытания, и МАГАТЭ продолжает наблюдать признаки активности на нем.

Глава агентства уточнил, что с марта 2023 года МАГАТЭ фиксирует признаки эксплуатации ядерных установок и значительное увеличение объема строительных работ на полигоне в Йонбене. Он подчеркнул, что данные действия КНДР являются нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и вызывают глубокое сожаление.

В апреле агентство Reuters со ссылкой на данные Вашингтонского аналитического центра сообщало, что на главном ядерном объекте КНДР заметили повышенную активность в Йонбене, что может говорить об окончании строительства и вводе в эксплуатацию экспериментального легководного реактора (ELWR).

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