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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над водами северных морей

Минобороны России сообщило о выполнении планового полета двумя стратегическими ракетоносцами Ту-95МС.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью около 5 часов», - говорится в сообщении.

В воздухе их сопровождали перехватчики МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

В российском оборонном ведомстве добавили, что экипажи дальней авиации ВКС России регулярно патрулируют нейтральные воды Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

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При этом было подчеркнуто, что все полеты самолетов ВКС России выполняются строго по международным правилам использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что более 60 кораблей Тихоокеанского флота приступили к учениям в Японском и Охотском морях.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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