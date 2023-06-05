Танк Leopard 2A6 получил повреждения при перевозке в Португалии

Танк Leopard 2A6 сухопутных войск Португалии получил повреждения во время транспортировки на трале. Как сообщают местные СМИ, в минувшую субботу боевую машину везли в город Пезу-да-Регуа для участия в праздничных мероприятиях, посвященных государственному празднику, проводимому 10 июня.

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В ходе марша по шоссе у четырехосного полуприцепа загорелось колесо. Через короткое время полыхали уже все восемь. Остановившийся на шоссе автомобиль с многотонным грузом создал многокилометровую пробку из легковушек и автобусов.

Военнослужащие вынуждены были отвести тягач на безопасное расстояние. Самим справиться с огнем не удалось, пришлось вызывать пожарных. На место происшествия прибыли три расчета, которые залили пламя пеной. Обошлось без пострадавших.

Судя по обнародованным фотографиям, 62-тонный танк получил повреждения ходовой части - с левой стороны у него обгорели резиновые бандажи опорных катков и часть прикрывающего корпус бортового экрана. Конечно, ущерб минимальный, однако какое-то время этот экземпляр будет находиться на ремонте, и на День Португалии придется отправлять другой танк.

После передачи украинским вооруженным силам трех единиц, вооруженные силы этой страны эксплуатируют около трех десятков Leopard 2A6.

Инциденты во время перевозки танков в зарубежных армиях случаются регулярно. Так, например, пару лет назад из-за неисправности топливной системы загорелся на трале Merkava Mark IV. Пожар был настолько сильным, что от открытого огня стали взрываться патроны к пулеметам.