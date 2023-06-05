В США назвали слабые стороны армии НАТО по сравнению с российской

По сравнению с Армией России , у военных НАТО все еще низкий уровень мобильности. Слабые стороны вооруженных сил Североатлантического альянса бывший командующий силами НАТО в Европе американский генерал Бен Ходжес , сообщает The Washington Post .

«Быть быстрее русских, чтобы добраться до критически важных мест, — единственный показатель, который имеет значение для эффективного сдерживания, и мы все еще не можем этого обеспечить», — заявил военный.

По мнению генерала, мобильность военных по-прежнему остается одной из главных проблем армии НАТО. Он отметил, что этот показатель значительно улучшился за последние пять лет, однако находится еще не на нужном уровне.