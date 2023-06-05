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В США назвали слабые стороны армии НАТО по сравнению с российской

По сравнению с Армией России, у военных НАТО все еще низкий уровень мобильности. Слабые стороны вооруженных сил Североатлантического альянса бывший командующий силами НАТО в Европе американский генерал Бен Ходжес, сообщает The Washington Post.

В США назвали слабые стороны армии НАТО по сравнению с российской
© Lenta.ru

«Быть быстрее русских, чтобы добраться до критически важных мест, — единственный показатель, который имеет значение для эффективного сдерживания, и мы все еще не можем этого обеспечить», — заявил военный.

По мнению генерала, мобильность военных по-прежнему остается одной из главных проблем армии НАТО. Он отметил, что этот показатель значительно улучшился за последние пять лет, однако находится еще не на нужном уровне.

Ранее Ходжес усомнился в желании США помочь Украине победить в конфликте. Он считает, что продолжающееся постепенное принятие решений Вашингтоном подрывает большую часть той хорошей работы, которую он уже проделал.

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