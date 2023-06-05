Украину заподозрили в обмане с использованием F-16

«Это вранье. Как только истребители появятся, их будут использовать для контрнаступления. Мы видим заявления Запада о том, что использование их вооружений для агрессии на территории России под запретом, но это не мешает никому обстреливать то же Шебекино. Так что и миролюбивые заявления по поводу F-16 актуальны только пока этих истребителей нет», — уверен Перенджиев.