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Военные капелланы ВСУ прошли подготовку в Великобритании

Министерство обороны Великобритании сообщило о двухнедельной подготовке десяти военных капелланов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Военные капелланы ВСУ прошли подготовку в Великобритании
© Lenta.ru

Обучающий курс был разработан британскими капелланами по просьбе Украины в рамках операции «Орбиталь», говорится в сообщении. Он направлен на развитие навыков духовной помощи военнослужащим после тяжелых потерь и психологических травм.

В Минобороны рассказали, что за две недели украинские капелланы прошли обучение «пастырской заботе, духовной поддержке и моральному руководству во время военных действий».

В мае премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что обучение в Великобритании прошли около 15 тысяч бойцов ВСУ.

«Украинская армия овладевает стандартами НАТО на практике», — написал глава украинского правительства.

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