В граничащем с Украиной российском регионе заявили об усилении активности дронов

В Курской области за прошедшую неделю увеличилась активность использования беспилотных летательных аппаратов украинскими военными. Об этом на совещании областного правительства сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт, его цитирует «Интерфакс».

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«У нас развернуты рубежи радиоэлектронной борьбы, в достаточном количестве закуплены противодроновые ружья», — сообщил губернатор.

Старовойт также поблагодарил местных жителей, которые сообщают в правоохранительные органы о замеченных беспилотниках.

2 июня рядом с Курском сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила восемь украинских беспилотников. Обломками дронов незначительно повредило кровлю и двери трех домов.