$80.88-0.0987.10+0.52

В граничащем с Украиной российском регионе заявили об усилении активности дронов

В Курской области за прошедшую неделю увеличилась активность использования беспилотных летательных аппаратов украинскими военными. Об этом на совещании областного правительства сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт, его цитирует «Интерфакс».

В граничащем с Украиной российском регионе заявили об усилении активности дронов
© Lenta.ru

«У нас развернуты рубежи радиоэлектронной борьбы, в достаточном количестве закуплены противодроновые ружья», — сообщил губернатор.

Старовойт также поблагодарил местных жителей, которые сообщают в правоохранительные органы о замеченных беспилотниках.

2 июня рядом с Курском сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила восемь украинских беспилотников. Обломками дронов незначительно повредило кровлю и двери трех домов.

4 июня российские военные сбили украинский беспилотник в Судже Курской области. Судя по раскраске и эмблемам, дрон принадлежал бригаде «Азов» (признана в России террористической и запрещена).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий