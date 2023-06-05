Минобороны заявило о начале учений Балтийского флота

На полигонах Калининградской области начались учения с группировками Балтийского флота. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Там уточнили, что к маневрам привлекли до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, также в них задействованы свыше 2500 военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов и до 500 единиц специальной техники.

По информации Минобороны, учения в Балтийском море продлятся с 5 по 15 июня. В ходе маневров будут отрабатывать защиту морских коммуникаций и пунктов базирования флота.