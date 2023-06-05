$80.88-0.0987.10+0.52

Минобороны заявило о начале учений Балтийского флота

На полигонах Калининградской области начались учения с группировками Балтийского флота. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Минобороны заявило о начале учений Балтийского флота
© РИА Новости

Там уточнили, что к маневрам привлекли до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, также в них задействованы свыше 2500 военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов и до 500 единиц специальной техники.

По информации Минобороны, учения в Балтийском море продлятся с 5 по 15 июня. В ходе маневров будут отрабатывать защиту морских коммуникаций и пунктов базирования флота.

5 июня учения в Японском и Охотском морях также начал Тихоокеанский флот (ТОФ). Как сообщили в министерстве обороны, в учениях группировки сил флота задействованы более 60 боевых кораблей и судов, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий