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Появились кадры подбитых американских бронеавтомобилей MaxxPro под Угледаром

Видео подбитых американских бронеавтомобилей MaxxPro, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), под Угледаром опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На опубликованных кадрах видно, как в поле стоят несколько покинутых MaxxPro, съемка ведется примерно в полусотне метрах от подбитой техники. На фоне раздаются звуки взрывов от ударов реактивных систем залпового огня.

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Ранее Минобороны России сообщило о срыве попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

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