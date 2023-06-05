Появились кадры подбитых американских бронеавтомобилей MaxxPro под Угледаром
Видео подбитых американских бронеавтомобилей MaxxPro, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), под Угледаром опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
На опубликованных кадрах видно, как в поле стоят несколько покинутых MaxxPro, съемка ведется примерно в полусотне метрах от подбитой техники. На фоне раздаются звуки взрывов от ударов реактивных систем залпового огня.
Ранее Минобороны России сообщило о срыве попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.