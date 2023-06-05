Оборонявших Белгородчину срочников призвали признать участниками боевых действий

ЛДПР призвала признать участниками боевых действий солдат-срочников, оборонявших Белгородскую область . С таким предложением выступил лидер партии Леонид Слуцкий в Telegram -канале.

По его мнению, защищавшим Белгородчину военнослужащим следует предоставить все причитающиеся по закону выплаты.