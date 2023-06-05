В Запорожье заявили о возобновлении активных боевых действий в регионе

В районе Времевского выступа с раннего утра возобновились активные боевые действия, которые начались 4 июня. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Враг бросил в атаку еще большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно», — сообщил Рогов и добавил, что в настоящий момент идут бои.

О подробностях он пообещал сообщить позже.

Ранее Рогов сообщил, что столкновения в районе Времевского выступа на запорожском направлении, начавшиеся 4 июня, продолжались более восьми часов. Он добавил, что все попытки прорвать линию обороны были пресечены.