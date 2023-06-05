$80.88-0.0987.10+0.52

Спецоперация на Украине 5 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 июня 2023 года.

Спецоперация на Украине 5 июня: последние новости на сегодня
© РИА Новости

Российские артиллерия и авиация обратили в бегство три бригады ВСУ

Российские военные на краснолиманском направлении нанесли тяжелое поражение подразделениям трех украинских бригад и заставили их личный состав рассеяться по лесу, сообщает РИА Новости.

Это произошло в районе Серебрянского лесничества. Огонь велся с помощью артиллерии и армейской авиации.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожены опорные пункты, сосредоточения живой силы и огневых средств войск Украины вблизи восьми населенных пунктов.

В ходе контрбатарейной борьбы была вскрыта позиция украинской гаубицы M777. Ее уничтожил беспилотник.

В Минобороны отчитались о ходе СВО на Южно-Донецком направлении

Потери Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении превысили 250 человек личного состава, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Министерство обороны России.

Также российские военные уничтожили 16 танков, более 20 бронированных автомобилей и три боевые машины пехоты. При этом ВСУ задействовали шесть механизированных и два танковых батальона.

Напомним, российские военные на краснолиманском направлении нанесли тяжелое поражение подразделениям трех украинских бригад и заставили их личный состав рассеяться по лесу.

СЦКК: ВСУ за сутки 52 раза обстреляли ДНР

Украина за минувшие сутки 52 раза обстреляла территорию ДНР, сообщает RT.

Всего украинские войска выпустили 330 боеприпасов различных видов. Военные Украины обстреляли пять населенных пунктов республики.

Ранения получила жительница Центрально-Городского района Горловки.

Повреждены 19 жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий