Спецоперация на Украине 5 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 июня 2023 года.

Российские артиллерия и авиация обратили в бегство три бригады ВСУ

Российские военные на краснолиманском направлении нанесли тяжелое поражение подразделениям трех украинских бригад и заставили их личный состав рассеяться по лесу, сообщает РИА Новости.

Это произошло в районе Серебрянского лесничества. Огонь велся с помощью артиллерии и армейской авиации.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожены опорные пункты, сосредоточения живой силы и огневых средств войск Украины вблизи восьми населенных пунктов.

В ходе контрбатарейной борьбы была вскрыта позиция украинской гаубицы M777. Ее уничтожил беспилотник.

В Минобороны отчитались о ходе СВО на Южно-Донецком направлении

Потери Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении превысили 250 человек личного состава, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Министерство обороны России.

Также российские военные уничтожили 16 танков, более 20 бронированных автомобилей и три боевые машины пехоты. При этом ВСУ задействовали шесть механизированных и два танковых батальона.

Напомним, российские военные на краснолиманском направлении нанесли тяжелое поражение подразделениям трех украинских бригад и заставили их личный состав рассеяться по лесу.

СЦКК: ВСУ за сутки 52 раза обстреляли ДНР

Украина за минувшие сутки 52 раза обстреляла территорию ДНР, сообщает RT.

Всего украинские войска выпустили 330 боеприпасов различных видов. Военные Украины обстреляли пять населенных пунктов республики.

Ранения получила жительница Центрально-Городского района Горловки.