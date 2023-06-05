Политолог Меркель назвал главную причину будущего краха ВСУ

Немецкий политолог Вольф Меркель заявил, что живая сила закончится у Вооруженных сил Украины (ВСУ) раньше, чем оружие. Своим мнением он поделился в эфире Spiegel TV.

По информации аналитика, на данный момент в России вооружены один миллион человек, два миллиона находятся в запасе, и еще 45 миллионов могут пополнить ряды вооруженных сил при необходимости. При этом Меркель не уточнил первоисточник этих данных.

Политолог отметил, что это «больше, чем население всей Украины», поэтому вопрос численности российской и украинской армий станет решающим.

Перевес численности армии и населения у России, по мнению эксперта, приведет к тому, что за Украину больше некому будет воевать с оружием Запада.