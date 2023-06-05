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Российский офицер сообщил, что Киев гонит на передовую «теробороновцев»

Самых подготовленных бойцов Украина держит в тыловых линиях обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского офицера Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель».

Российский офицер сообщил, что Киев гонит на передовую «теробороновцев»
© ТАСС

По его словам, на передний край отправляются подготовленные «наполовину» новобранцы из территориальной обороны. Военный назвал их «обычным мясом». На второй, на третьей линии обороны уже стоят контрактники, обкатанные подразделения, которые были в начале проведения специальной военной операции.

Как отметил офицер, и на первой линии есть опытные боевики, воюющие не первый год, но их намного меньше, чем было в начале спецоперации и чем новобранцев. «Шмель» указал, что личный состав украинских подразделений продолжает пополняться.

Ранее появилось видео ликвидации украинской военной техники при попытке крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении.

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