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В Курской области нашли беспилотник «Азова»

Утром во вторник, 6 июня, сразу два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были обнаружены в Курской области. Об этом сообщает Baza.

В Курской области нашли беспилотник «Азова»
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По данным издания, первый дрон был найден на окраине села Лебедевка Суджанского района Курской области. Его длина составляла два с половиной метра, а на крыльях имелась маркировка бригады «Азов» (признана в России террористической и запрещена). Подчеркивается, что взрывного устройства на БПЛА обнаружено не было.

Обломки второго дрона нашел на своем участке 76-летний житель Курска. Уточняется, что речь идет о хвостовой части и оплавленной платы. По данным издания, это части одного из БПЛА, которые были сбиты над Курском в ночь на 2 июня. В результате падения беспилотников никто не пострадал.

В воскресенье, 4 июня, курский губернатор Роман Старовойт сообщил о сбитом в Судже беспилотнике бригады «Азов».

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