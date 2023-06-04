В Совбезе Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) связано с проблемами, но не ограничивает сотрудничество Еревана с другими странами. Заявление было сделано Григоряном в эфире армянского «Первого канала».

«Участие Армении в ОДКБ создает определенные проблемы, но не ограничивает сотрудничество с разными странами. Мы интенсивно работаем с западными партнерами в направлении укрепления нашего сотрудничество в сфере безопасности и продолжим эту работу», — заявил Григорян.

При этом он отметил, что найти случай значительного содействия ОДКБ Армении после 2020 года было бы трудно.

«С 2020 года со стороны Азербайджана на Армению произошло три широкомасштабных нападения, при которых ОДКБ не оказала Армении какого-либо содействия», — подчеркнул секретарь армянского Совбеза.