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Глава Совбеза Армении Григорян: членство в ОДКБ несет проблемы, но не рвет связи с Западом

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) связано с проблемами, но не ограничивает сотрудничество Еревана с другими странами. Заявление было сделано Григоряном в эфире армянского «Первого канала».

В Совбезе Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ
© РИА Новости

«Участие Армении в ОДКБ создает определенные проблемы, но не ограничивает сотрудничество с разными странами. Мы интенсивно работаем с западными партнерами в направлении укрепления нашего сотрудничество в сфере безопасности и продолжим эту работу», — заявил Григорян.

При этом он отметил, что найти случай значительного содействия ОДКБ Армении после 2020 года было бы трудно.

«С 2020 года со стороны Азербайджана на Армению произошло три широкомасштабных нападения, при которых ОДКБ не оказала Армении какого-либо содействия», — подчеркнул секретарь армянского Совбеза.

По словам Григоряна, поведение ОДКБ сейчас несерьезно, поскольку учреждение миссии по сбору фактов о событиях в Нагорном Карабахе было предложено только после того, как в Ереване нашли альтернативу в виде мониторинговой миссии ЕС.

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