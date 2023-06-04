СМИ: минобороны Украины выдвинуло требования к НАТО по членству в альянсе

«Мы хотели бы услышать план или дорожную карту, или список действий, которые должны быть предприняты обеими сторонами — НАТО и Украиной — для достижения членства в очень короткие сроки», — передает слова Гаврилова Politico. Он признал, что это не будет возможно, пока продолжается конфликт на Украине, но отметил, что после его окончания процесс присоединения должен быть быстрым. Также Гаврилов отметил, что Украина будет вести переговоры о системе гарантий безопасности перед членством в НАТО, которые включают помощь в ведении войны против РФ, поддержку экономики и продолжение санкций против России.