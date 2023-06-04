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Politico: минобороны Украины выдвинуло требования к НАТО по членству в альянсе

В рамках переговоров о членстве Украины в НАТО украинская сторона ожидает от блока конкретный план действий, необходимый для достижения членства в короткие сроки. С таким заявлением выступил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.

СМИ: минобороны Украины выдвинуло требования к НАТО по членству в альянсе
© globallookpress.com

«Мы хотели бы услышать план или дорожную карту, или список действий, которые должны быть предприняты обеими сторонами — НАТО и Украиной — для достижения членства в очень короткие сроки», — передает слова Гаврилова Politico. Он признал, что это не будет возможно, пока продолжается конфликт на Украине, но отметил, что после его окончания процесс присоединения должен быть быстрым. Также Гаврилов отметил, что Украина будет вести переговоры о системе гарантий безопасности перед членством в НАТО, которые включают помощь в ведении войны против РФ, поддержку экономики и продолжение санкций против России.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости отказа от плана действий по членству в НАТО, который, по его мнению, устарел. Однако, Россия, в рамках спецоперации на Украине, будет препятствовать вступлению Киева в альянс, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

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