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Салливан рассказал, чего США ждут от контрнаступления Украины

Вашингтон полагает, что ВСУ в ходе контрнаступления смогут овладеть стратегически важными регионами, находящимися в настоящее время под контролем России, рассказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом пишет РИА «Новости».

Салливан рассказал, чего США ждут от контрнаступления Украины
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«Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории», - подчеркнул Салливан.

Отмечается, что чиновник не посчитал необходимым разъяснить, о каких конкретно регионах идет речь.

Салливан пояснил, что в США уверены в успехе украинских военных в грядущем контрнаступлении.

Заметные достижения на поле боя позволят Киеву занять существенно более выгодную позицию во время будущих переговоров с Москвой, констатировал чиновник.

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