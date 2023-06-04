Салливан рассказал, чего США ждут от контрнаступления Украины
Вашингтон полагает, что ВСУ в ходе контрнаступления смогут овладеть стратегически важными регионами, находящимися в настоящее время под контролем России, рассказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом пишет РИА «Новости».
«Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории», - подчеркнул Салливан.
Отмечается, что чиновник не посчитал необходимым разъяснить, о каких конкретно регионах идет речь.
Салливан пояснил, что в США уверены в успехе украинских военных в грядущем контрнаступлении.
Заметные достижения на поле боя позволят Киеву занять существенно более выгодную позицию во время будущих переговоров с Москвой, констатировал чиновник.