МО РФ: Атака ДРГ украинских террористов в Таволжанке была отбита
Атака ДРГ украинских террористов на Белгородскую область была отбита российскими военными. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
«По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел», - сказано в сообщении.
Уточняется, что в воскресенье, 4 июня диверсионно-разведывательная группы украинских террористов пыталась переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.
Попытку пресекли пограничники и войска Западного военного округа, отвечающие за прикрытие государственной границы.
Ранее губернатор Белгородской области заявил, что ДРГ зашли в село Новая Таволжанка Белгородской области и там идет бой.