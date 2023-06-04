МО РФ:  Атака ДРГ украинских террористов в Таволжанке была отбита

Атака ДРГ украинских террористов на Белгородскую область была отбита российскими военными. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

«По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел», - сказано в сообщении.

Уточняется, что в воскресенье, 4 июня диверсионно-разведывательная группы украинских террористов пыталась переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.

Попытку пресекли пограничники и войска Западного военного округа, отвечающие за прикрытие государственной границы.