21-летний сын украинского бизнесмена Онистрата погиб под Павловкой
Украинский банкир Андрей Онистрат заявил, что его 21-летний сын, служивший оператором дрона в ВСУ, погиб в зоне СВО. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на соцсети банкира.
Из записи следует, что Остап Онистрат с позывным «Бендер» погиб под Павловкой на угледарском направлении. Известно, что он служил оператором дрона в 68-й отдельной егерской бригаде.
Погибшего похоронят 6 июня на киевском кладбище «Берковицы».
Андрей Онистрат - владелец украинского «Банка Национальный кредит» и бывший чемпион Украины по мотоспорту.