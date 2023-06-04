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21-летний сын украинского бизнесмена Онистрата погиб под Павловкой

Украинский банкир Андрей Онистрат заявил, что его 21-летний сын, служивший оператором дрона в ВСУ, погиб в зоне СВО. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на соцсети банкира.

21-летний сын украинского бизнесмена Онистрата погиб под Павловкой
© Официальное интернет-представительство президента Украины

Из записи следует, что Остап Онистрат с позывным «Бендер» погиб под Павловкой на угледарском направлении. Известно, что он служил оператором дрона в 68-й отдельной егерской бригаде.

Погибшего похоронят 6 июня на киевском кладбище «Берковицы».

Андрей Онистрат - владелец украинского «Банка Национальный кредит» и бывший чемпион Украины по мотоспорту.

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