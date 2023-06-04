$80.88-0.0987.10+0.52

В США заявили об уничтожении Россией большей части украинских систем ПВО

Вооруженные силы России уничтожили большую часть украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью политологу Гленну Дизену, запись их разговора доступна на YouTube.

В США заявили об уничтожении Россией большей части украинских систем ПВО
© Lenta.ru

«Украинская противовоздушная и противоракетная оборона (...) в значительной степени уничтожена», — сказал Макгрегор.

По словам полковника из США, у Украины остались только системы точечной обороны, такие как Patriot, которые могут защищать небольшие территории.

«[Президент России Владимир] Путин делает все аккуратно, как и его генералы. Они пытаются лишить Украину всех систем ПВО, что у нее остались, и превратить в кошмар любые попытки пополнить запасы техники и поддержать украинские силы к востоку от Днепра», — добавил экс-советник Пентагона.

Ранее Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины осознали истинное отношение украинского президента Владимира Зеленского к военным страны. По его словам, украинская армия начала понимать, что политик готов пожертвовать тысячами солдат.

74
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий