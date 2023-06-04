В США заявили об уничтожении Россией большей части украинских систем ПВО

«[Президент России Владимир] Путин делает все аккуратно, как и его генералы. Они пытаются лишить Украину всех систем ПВО, что у нее остались, и превратить в кошмар любые попытки пополнить запасы техники и поддержать украинские силы к востоку от Днепра», — добавил экс-советник Пентагона.