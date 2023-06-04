Германия направит два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион

Германия отправит в Индо-Тихоокеанский регион два военных корабля. Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус на конференции «Диалог Шангри-Ла», сообщает канал N-Tv.

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По словам Писториуса в 2024 году в регион должны отправиться фрегат и корабль снабжения. Миссия не направлена против конкретной страны, а будет служить «для защиты международного порядка».

«Он основан на правилах, которые мы все подписали и из которых должны извлекать пользу», - заявил министр.

Федеральное правительство присоединяется к другим западным странам Запада, которые также расширяют свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.