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Германия направит два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион

Германия отправит в Индо-Тихоокеанский регион два военных корабля. Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус на конференции «Диалог Шангри-Ла», сообщает канал N-Tv.

Германия направит два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион
© Bundeswehr/Sebastian Wilke

По словам Писториуса в 2024 году в регион должны отправиться фрегат и корабль снабжения. Миссия не направлена против конкретной страны, а будет служить «для защиты международного порядка».

«Он основан на правилах, которые мы все подписали и из которых должны извлекать пользу», - заявил министр.

Федеральное правительство присоединяется к другим западным странам Запада, которые также расширяют свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Вооруженные силы Китая обвинили США и Канаду в провокациях близ Тайваня.

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