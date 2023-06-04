Столтенберг заявил о праве Швеции на вступление в НАТО

Столтенберг отметил, что на переговорах был поднят вопрос о вступлении Швеции в альянс.

По его словам, Стокгольм выполнил свои обязательства. Соответственно, подчеркнул глава альянса, Швеция имеет право вступить в НАТО.

«Швеция выполнила свои обязательства. Были предприняты конкретные шаги и изменены законы», - уточнил он.