Столтенберг заявил о праве Швеции на вступление в НАТО
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили международную повестку, в частности, вопрос о расширении НАТО. Об этом пишет ТАСС.
Столтенберг отметил, что на переговорах был поднят вопрос о вступлении Швеции в альянс.
По его словам, Стокгольм выполнил свои обязательства. Соответственно, подчеркнул глава альянса, Швеция имеет право вступить в НАТО.
«Швеция выполнила свои обязательства. Были предприняты конкретные шаги и изменены законы», - уточнил он.
Столтенберг пояснил, что 12 июня состоятся трехсторонние переговоры. В них примут участие делегации альянса, Турции и Швеции.