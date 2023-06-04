Названо число участвовавших в атаке на Белгородскую область польских наемников

Порядка дюжины польских наемников участвовало в атаке на Белгородскую область. Такое число называет Visegrad 24 в Twitter.

Уточняется, что наемники из «Польского добровольческого корпуса» действовали вместе с диверсантами из «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее «Польский добровольческий корпус» подтвердил, что принимал активное участие в атаке на Белгородскую область.

«Ответ однозначный: конечно да!» — заявили наемники.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также показал технику, которую польские наемники использовали при нападении. На кадрах запечатлены американские бронированные автомобили HMMWV (Humvee), а также танк Т-72 и украинский вертолет Ми-8.

О проникновении диверсантов в Белгородскую область стало известно днем 22 мая. Позднее в Минобороны России заявили о блокировке и разгроме членов диверсионной разведгруппы.