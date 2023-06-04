$80.88-0.0987.10+0.52

Стало известно о наступлении ВСУ в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на запорожском направлении группой из 10 танков, бронетехники и ротной тактической группой пехоты. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской весны» (РВ).

Стало известно о наступлении ВСУ в Запорожье
© РИА Новости

По их данным, украинские военные попытались прорваться в Запорожье в районе Времьевского выступа.

«В районе Нескучного и Приютного завязались бои, подразделения группировки "Восток" вовремя выявили движение и встретили огнем. Как минимум два танка уничтожены. Активно работает российская артиллерия», — добавляет канал.

О попытке прорыва Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

«Сгруппировав ударный кулак, в первой половине дня [противник] смог достичь тактического успеха — забрал у нас одну позицию, но понес ощутимые потери. Сейчас противник наращивает присутствие на участке прорыва — очевидно, стремится приумножить достижения», — написал он.

Комбат добавил, что эти действия не являются сами по себе обещанным контрнаступлением ВСУ.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков высказался, что контрбатарейная борьба Вооруженных сил России на запорожском направлении фактически отсутствует.

14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий