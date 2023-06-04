Стало известно о наступлении ВСУ в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на запорожском направлении группой из 10 танков, бронетехники и ротной тактической группой пехоты. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской весны» (РВ).

По их данным, украинские военные попытались прорваться в Запорожье в районе Времьевского выступа.

«В районе Нескучного и Приютного завязались бои, подразделения группировки "Восток" вовремя выявили движение и встретили огнем. Как минимум два танка уничтожены. Активно работает российская артиллерия», — добавляет канал.

О попытке прорыва Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

«Сгруппировав ударный кулак, в первой половине дня [противник] смог достичь тактического успеха — забрал у нас одну позицию, но понес ощутимые потери. Сейчас противник наращивает присутствие на участке прорыва — очевидно, стремится приумножить достижения», — написал он.

Комбат добавил, что эти действия не являются сами по себе обещанным контрнаступлением ВСУ.