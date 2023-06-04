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В Минобороны сообщили о продолжении боев в Марьинке отрядом «Ахмат»

В центре Марьинки силами штурмового отряда специального назначения «Ахмат» продолжаются ожесточенные бои. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны сообщили о продолжении боев в Марьинке отрядом «Ахмат»
© Lenta.ru

3 июня уже сообщалось о наступательных действиях групп отряда «Ахмат» на Донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка. При этом подразделения 1-го армейского корпуса «Южной» ведут бои в районе населенного пункта Авдеевка.

В ходе боевых столкновений за сутки ликвидировано до 200 украинских военнослужащих, уничтожено две боевых бронированных машины, два пикапа, РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, возле населенных пунктов Славянск и Миньковка Донецкой народной республики были уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман» и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские военнослужащие освободили около 70 процентов Марьинки.

В конце мая украинские военные аналитики сообщали, что в Марьинке сложилась непростая для Вооруженных сил Украины ситуация.

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