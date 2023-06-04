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Российские военные нанесли удар по аэродромам ВСУ

Российские военные в ночь на воскресенье, 4 июня, нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

В пресс-службе пояснили, что цель удара достигнута.

В частности, ракеты поразили авиационную технику противника, радиолокационные посты, командные пункты, хранилища с вооружением и боеприпасами.

За минувшие сутки противник понес существенные потери на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском, Красно-Лиманском и Херсонском направлениях. В общей сложности было уничтожено свыше 500 наемников, солдат и офицеров.

Комплексы ПВО перехватили 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты «Точка-У».

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