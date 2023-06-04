Российские военные нанесли удар по аэродромам ВСУ

Российские военные в ночь на воскресенье, 4 июня, нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

В пресс-службе пояснили, что цель удара достигнута.

В частности, ракеты поразили авиационную технику противника, радиолокационные посты, командные пункты, хранилища с вооружением и боеприпасами.

За минувшие сутки противник понес существенные потери на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском, Красно-Лиманском и Херсонском направлениях. В общей сложности было уничтожено свыше 500 наемников, солдат и офицеров.