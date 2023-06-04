ВС Китая обвинили США и Канаду в провокациях

Канада и США намеренно провоцируют инциденты в Тайваньском проливе, направляя туда свои военные корабли.

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Об этом заявил представитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, передает РИА Новости.

«Соответствующие страны преднамеренно искусственно создают инциденты в районе Тайваньского пролива, умышленно провоцируют риски», - сказал он.

По словам военачальника, отвечающего за Восточную зону боевого командования НОАК, действия американцев подрывают мир и стабильность в регионе. Кроме того, страны НАТО посылают ложные сигналы тайваньским сепаратистам.

Ши И сообщил, что китайские военные сопровождают западные военные корабли и наблюдают за ними. Представитель армии пообещал «решительный ответ на все угрозы и провокации».