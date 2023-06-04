ВС Китая обвинили США и Канаду в провокациях
Канада и США намеренно провоцируют инциденты в Тайваньском проливе, направляя туда свои военные корабли.
«Соответствующие страны преднамеренно искусственно создают инциденты в районе Тайваньского пролива, умышленно провоцируют риски», - сказал он.
По словам военачальника, отвечающего за Восточную зону боевого командования НОАК, действия американцев подрывают мир и стабильность в регионе. Кроме того, страны НАТО посылают ложные сигналы тайваньским сепаратистам.
Ши И сообщил, что китайские военные сопровождают западные военные корабли и наблюдают за ними. Представитель армии пообещал «решительный ответ на все угрозы и провокации».
Ранее министр обороны КНР заявил, что Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не исключает применения силы.